Карантин в Украине: "желтая" зона сократилась

"Желтую" зону карантина в Украине сократили. Закарпатская область перешла в "оранжевую" зону.﻿ Об этом, со ссылкой на данные Минздрава, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

"Красная" зона

Эта зона охватывает г. Киев и такие области:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне две области:

Полтавская,

Закарпатская.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает четыре области: