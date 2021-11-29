Переболевшие могут заразиться штаммом Омикрон - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала первые данные о характеристиках нового южноафриканского штамма коронавируса, получившего название "Омикрон", сообщает Depo.ua.

В настоящее время основная информация о новом штамме вируса поступает из Южной Африки, где он получил наибольшее распространение.

Согласно полученным данным, пока неясно, более ли он заразен, чем другие штаммы, и насколько быстро распространяется. Но уже можно сказать, что он поражает преимущественно молодых людей и они переносят заболевание в более легкой форме.

В то же время, как отмечают в ВОЗ, насколько тяжелы последствия перенесенного заболевания, можно будет узнать всего через несколько дней, а то и недель.

Первые показания также указывают, что существует повышенный (по сравнению с предыдущими штаммами) риск повторного заражения вариантом "Омикрон" среди уже переболевших и выздоровевших.

В то же время ВОЗ отмечает, что все штаммы коронавируса угрожают тяжелыми осложнениями или смертью, поэтому лучший способ борьбы с ним – превентивная вакцинация, хотя степень стойкости "Омикрона" к имеющимся вакцинам требует проверки.

Организация также рекомендует соблюдать меры предосторожности – социальную дистанцию, масочный режим и гигиену.

Более подробную информацию о новом штамме в организации обещают обнародовать по мере поступления в течение ближайших дней и недель.