Арестович заявил, что готовится убийство журналиста Бутусова
Журналиста Юрия Бутусова могут попытаться ликвидировать после последних скандалов с президентом и видео с гаубицей – ему срочно нужно предоставить государственную охрану. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Сегодня.
Он считает, что из Бутусова хотят сделать сакральную жертву уже спланировали его как очередного Гонгадзе.
"Такими темпами ему остается уже очень недолго – счет пошел на дни, максимум – недели. Его ликвидируют – те, кто его и накачивает. И это станет сигналом к началу массовых беспорядков с искренним возмущением граждан", – написал Арестович.
Советник главы ОПУ считает, что все это на фоне концентрации российских войск на границе может привести к печальным последствиям.
"Ясен сценарий? Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты, политический кризис – атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать. Я специально озвучил это, как возможный сценарий", – подчеркнул Арестович.