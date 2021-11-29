Арестович заявил, что готовится убийство журналиста Бутусова

Журналиста Юрия Бутусова могут попытаться ликвидировать после последних скандалов с президентом и видео с гаубицей – ему срочно нужно предоставить государственную охрану.﻿ Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Сегодня.

Он считает, что из Бутусова хотят сделать сакральную жертву уже спланировали его как очередного Гонгадзе.

"Такими темпами ему остается уже очень недолго – счет пошел на дни, максимум – недели. Его ликвидируют – те, кто его и накачивает. И это станет сигналом к началу массовых беспорядков с искренним возмущением граждан" , – написал Арестович.

Советник главы ОПУ считает, что все это на фоне концентрации российских войск на границе может привести к печальным последствиям.