Полный релакс: топ-5 SPA-курортов в Украине

Пандемия вносит свои коррективы в привычную жизнь, так что отпуск в канун нового года может оказаться под угрозой. Даже если отдохнуть за границей не удастся, украинские SPA-курорты готовы предложить туристам свои услуги, сообщает The Page.

Далее пятерка лучших из них.

Grand Admiral Resort Spa

SPA-отель расположен в Ирпене недалеко от Киева, вблизи соснового леса, и находится в одной гостевой зоне с панорамным рестораном Mozart и залом для завтраков. Визит в аквазону Wellness&SPA включен в каждую категорию номера. Посетители могут воспользоваться бассейном, саунами и банями, соляной комнатой, тренажерным залом, а также принять участие в групповых занятиях, включая йогу, TRX и стретчинг.

Если времени мало, то вы можете устроить короткий SPA-уикенд, выбрав одно из нескольких специальных предложений отеля.

Radisson Blu Resort

Отель расположен в Буковеле. Здесь предлагают расслабиться и избавиться от стресса в панорамном центре оздоровления и SPA площадью 2 тыс. кв. м с видом на горы и горнолыжные склоны.

В центре есть 12 процедурных кабинетов, в том числе ванна с водным массажем, флоат-комнаты и кабинеты талассотерапии, 4 VIP-кабинета для спа-процедур с джакузи, большой бассейн с гидромассажем, солярии, 4 типа саун (римская сауна, финская сауна, биосауна с ароматерапией и ледяной фонтан), 5 просторных комнат для релаксации, спортзал и салон красоты.

Grand Marine Hotel & SPA

Одним из плюсов Grand Marine является то, что он расположен у Черного моря, в Одессе. В списке SPA-процедур – банный комплекс, бассейн с минеральной водой, солярий, марокканский ритуал и т.д.

Кроме того, в отеле есть медицинский центр широкого профиля – от кардиологии и неврологии до гастроэнтерологии и гинекологии. Все лечебно-оздоровительные процедуры, предлагаемые в центре, направлены на очищение, оздоровление и омоложение организма.

Grand Hotel Lviv Luxury & Spa

После прогулок по живописному Львову в Grand Hotel Lviv вам предложат расслабиться в бассейне или порелаксировать в соляной комнате, джакузи, саунах. Среди последних вы можете выбрать понравившуюся вам больше всего: инфракрасную, финскую, римскую, русскую или сауну краксен.

Также в SPA-меню входит массаж, обертывания и аюрведические процедуры. Кроме того, чтобы не упускать лишней возможности провести время с близкими, вы можете воспользоваться услугой парного массажа.

Verholy Relax Park

Verholy Relax Park на Полтавщине – это аутентичная SPA-гостиница посреди леса, подальше от шумного мира. Остановиться гости могут в минималистичных коттеджах и шале.

Здесь есть хамам, бани и сауны, бассейны под открытым небом, фитобар, а также широкое разнообразие косметических процедур и массажей. Для каждого клиента отель разрабатывает персональные графики процедур и рекомендации по уходу, в зависимости от проблемных вопросов и индивидуальных пожеланий.