Звезда "Квартала 95" поразил образом в шоу "Маска"

В шестом эфире шоу "Маска", которое выходит каждую субботу на телеканале "Украина", рассекретили пушистого оптимиста Джмеля, который исполнил суперхит "На РаЁне" Потапа и Насти, пишет Lite, РБК-Украина.

И снова ближайшим к разгадке был Андрей Данилко, которому удалось расшифровать подсказки героя. Звездные детективы склонялись к мысли, что в образе шмеля замаскировался некий харизматичный актер.

Степан Казанин принял участие в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

А вот Настя Каменских решила поинтересоваться, когда-нибудь этот пушистый герой был участником вокального дуэта, на что получила ответ, что Джмель таки жужжал со своей женщиной-пчелкой. Тогда Полякова предположила, что это может быть актер Роман Полянский, возлюбленный Алины Гросу, которая известна своей песней о пчелке.

Олег Винник предложил версию музыканта Сергея Бабкина.

А DZIDZIO считал, что в этом образе мог спрятаться ведущий "Ранку з Україною" Анатолий Анатолич.

Но Данилко стоял на своем: это актер, выступающий в составе большого коллектива. А благодаря предыдущей подсказке, что Джмиль использует псевдоним, звездный детектив рассекретил его личность, но не стал сразу озвучивать имя.

В конце выпуска стало известно, что в этом костюме скрывался актер "Студии Квартал 95", юморист Степан Казанин, настоящее имя которого - Сергей. Эта подсказка и помогла Данилко разгадать загадку Джмеля.

Степан Казанин принял участие в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")