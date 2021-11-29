Оценены запасы нефти и газа в России

Запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет. Такую оценку дал вице-премьер России Александр Новак, сообщает ТАСС.

По его словам, несмотря на процесс энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа.

«Мы полагаем, что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках», — подчеркнул Новак.