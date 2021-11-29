Оценены запасы нефти и газа в России
Запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет. Такую оценку дал вице-премьер России Александр Новак, сообщает ТАСС.
По его словам, несмотря на процесс энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа.
«Мы полагаем, что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках», — подчеркнул Новак.
Новак указал, что что, несмотря на то, что цена нефти упала на 10 процентов после появления нового штамма,
«сегодня цена выросла уже почти на 4 процента».