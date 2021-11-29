В ВОЗ оценили риск распространения штамма "Омикрон"

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили риск распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" на глобальном уровне. Эксперты называют его "очень высоким".﻿ Об этом, со ссылкой на брифинг специальной сессии ВОЗ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

В частности, в Организации не исключают серьезных последствий в случае крупной вспышки коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом.

"Вероятность потенциального дальнейшего распространения "Омикрона" на глобальном уровне высока. Общий риск, связанный с новым вариантом "Омикрон", что вызывает озабоченность, считается очень высоким" , - говорится в заявлении.

При этом уточняется, что на данный момент не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с новым штаммом коронавируса.