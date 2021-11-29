В ВОЗ оценили риск распространения штамма "Омикрон"
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили риск распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" на глобальном уровне. Эксперты называют его "очень высоким". Об этом, со ссылкой на брифинг специальной сессии ВОЗ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
В частности, в Организации не исключают серьезных последствий в случае крупной вспышки коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом.
"Вероятность потенциального дальнейшего распространения "Омикрона" на глобальном уровне высока. Общий риск, связанный с новым вариантом "Омикрон", что вызывает озабоченность, считается очень высоким", - говорится в заявлении.
При этом уточняется, что на данный момент не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с новым штаммом коронавируса.