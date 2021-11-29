Дима Билан вышел пьяным на сцену

Российский певец Дима Билан оскандалился, выйдя пьяным на сцену на корпоративе в Казахстане. Позже артист прокомментировал резонансный инцидент и признался, что очень устал и его "колбасит" накануне 40-летия, сообщает Обозреватель.

Нашумевший ролик со свадьбы с песней нетрезвого поп-исполнителя обнародовал в Instagram блогер Биржан Ашим. В итоге у себя в Instagram-сторис Билан оправдался перед фанатами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пьяный Билан на сцене. Источник: Скрин Instagram-сторис

"Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет" , – заявил певец, тем самым подтвердив, что выступал в состоянии опьянения.

Знаменитость при этом показал, что пьет пиво. Он пояснил, что он много работает и "не спал уже трое суток". Кроме того, его тревожит 40-летие, которое уже на носу.