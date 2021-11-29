"Реал" едва вырвал победу в "Севильи"

Мадридский "Реал" в матче 15-го тура чемпионата Испании одолел "Севилью" со счетом 2:1, сообщает УНИАН.

В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами, а потом никак не могли поразить ворота друг друга. Судьбу противостояния решил гол 21-летнего бразильца Винисиуса Жуниора, который на 87-й минуте сместился в центр и ярким ударом в "девятку" принес "Реалу" три очка в копилку.

"Реал" - "Севилья" - 2:1

Голы: Бензема, 32, Винисиус Жуниор, 87 - Рафа Мир, 12

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 90+4), Эдер Милитау, Алаба, Менди, Кроос, Модрич (Камавинга, 74), Каземиро, Бензема, Асенсио (Вальверде, 73), Винисиус Жуниор (Начо, 90+2)

"Севилья": Буну, Монтиэль (Эль-Хаддади, 90+1), Акунья, Диего Карлос, Кунде, Хоан Хордан (Оскар Родригес, 82), Ракитич (Дилэйни, 71), Фернанду Режес, Окампос (Идрисси, 90+1), Рафа Мир, Гомес (Оливер Торрес, 82)

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