Биткоин вернулся к росту

В ночь на понедельник, 29 ноября, первая криптовалютам перешла к росту - с уровня около $54 000 котировки поднялись выше $57 000. За последние сутки биткоин подорожал на 5,4%, согласно CoinGecko, сообщает ForkLog.

На момент написания цифровое золото торгуется у $57 232, отыграв падение после «черной пятницы». Тогда коррекция произошла на фоне опасений касательно нового штамма COVID-19, из-за которого возникла вероятность введения правительствами новых ограничений.

Часовой график BTC / USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Общая капитализация рынка составляет $2,7 трлн, показатель BTC - $1,08 трлн при индексе доминирования 40%.

Вслед за первой криптовалютой в зеленую зону перешел остальной рынок. За последние 24 часа Ethereum прибавил 6,7% и превысил отметку $4330.

Заметный рост (26,7%) демонстрирует токен GameFi -платформы Песочница (ПЕСОК). 29 ноября платформа запустит альфа-версию метавселенной для ограниченного числа пользователей.

Токен Decentraland (MANA) за последние сутки вырос на 14,1%.