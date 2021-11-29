На заводах Bosch начинаются массовые забастовки

Переход Bosch на выпуск компонентов и комплектующих к электромобилям требует от компании значительно меньшего числа сотрудников. Поэтому компания анонсировала сокращения и перевод части специалистов на другие должности. Такой шаг производителя вызвал волну протестов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По данным профсоюза IG Metall, около 3000 рабочих крупнейшего в Европе производителя автозапчастей выступили с протестом против плана Bosch в Бюле. К ним присоединились коллективы заводов компании в Мюнхене и Арнштадте.

Все три завода серьезно теряют в количестве рабочих мест. К 2025 году на заводе в Бюле будут уволены до 1000 рабочих. На заводе в Арнштадте работает 100 рабочих, и все они могут остаться без работы – завод производит регуляторы генераторов, которые будут отсутствовать в электромобилях, и их выпуск должен быть свернут до конца 2021 года из-за отсутствия спроса. А в Мюнхене планируется сократить около 250 рабочих мест, но окончательного решения еще не принято.

Эти планы связаны с глобальным переходом к производству электромобилей, при этом компания заявляет, что ей необходимо адаптироваться к меняющимся требованиям. Ранее в этом году генеральный директор Bosch Фолькмар Деннер подверг резкой критике планы ЕС по резкому запрету двигателя внутреннего сгорания. Он акцентировал свое внимание на том, что стремление ЕС во внедрении электромобилей игнорирует возможность возникновения безработицы.