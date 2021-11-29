В Киеве проходит прощание с экс-мэром Омельченко
В Киевской городской государственной администрации проходит прощание с экс-мэром столицы Александром Омельченко.
Об этом сообщает канал Андрея Павловского.
Церемония началась ровно в 10:00. Одним из первых пришёл проститься действующий мэр Киева Виталий Кличко. Глава столицы в своём слове высказал сочувствия родным и близким Омельченко.
Прощание продлится до 13:00. Омельченко похоронят на Байковом кладбище.
Александр Омельченко был мэром Киева с 1996 по 2006 год. Он умер 25 ноября от осложнений после COVID-19.