В Киеве проходит прощание с экс-мэром Омельченко

В Киевской городской государственной администрации проходит прощание с экс-мэром столицы Александром Омельченко.

Об этом сообщает﻿ канал Андрея Павловского.

Фото: канал Андрея Павловского

Церемония началась ровно в 10:00. Одним из первых пришёл проститься действующий мэр Киева Виталий Кличко. Глава столицы в своём слове высказал сочувствия родным и близким Омельченко.

Прощание продлится до 13:00. Омельченко похоронят на Байковом кладбище.

Александр Омельченко был мэром Киева с 1996 по 2006 год. Он умер 25 ноября от осложнений после COVID-19.