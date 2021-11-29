Вратарь выпросил удаление для одноклубника

Футболисты часто симулируют травмы, чтобы выпросить наказание для соперника. Но за последние дни мы стали свидетелями попыток заработать карточки для одноклубников и даже арбитра, сообщает Сегодня.

Но вратарь норвежского Викинга Патрик Гуннарссон пошел дальше и сымитировал травму… после конфликта с одноклубником Давидом Брекалом!

Футболисты о чем-то громко спорили, а затем Брекало дважды толкнул вратаря в грудь. После второго раза тот рухнул на газон, хватаясь за лицо.

Другие игроки Викинга погасили стычку, а затем рефери выписал Брекало красную карточку.

"Немного поспорить с товарищами по команде – это часть игры. Но мы не должны касаться друг друга" , – цитирует Гуннарссона Aftenposten. После игры футболист извинился перед одноклубниками и болельщиками, а затем он помирился с Гуннарссоном.