Правила питания зимой: для здоровья и спорта

Зимой важно питаться сытно, но в то же время правильно подобрать продукты для рациона, чтобы чрезмерно не набрать лишний вес. Как питаться зимой для здоровья и хорошего самочувствия и что еще поможет остаться бодрым в самый холодный сезон – разбираемся с экспертами, сообщает Сегодня.

Как не набрать зимой лишний вес

К зиме мы набираем вес, и это абсолютно оправданно, а вот соблюдать строгие диеты и голодать сейчас – далеко не лучшее время. Замедление метаболизма, более короткий световой день и другие факторы влияют на наш аппетит, поэтому постоянное чувство голода зимой – это нормально.

Недоедать и отказываться от калорийной пищи зимой вредно, иначе наша пищеварительная система будет ослаблена. При похудении, как отмечает диетолог, психолог, консультант по здоровом питанию Ксения Рэн, чаще всего урезают жиры и углеводы, а это приведет к еще более неконтролируемому аппетиту.

Зимой, когда для поддержания энергии и согрева нам особенно важна жировая прослойка, диета приведет к тому, что в первую очередь организм "сожжет" мышечную массу. А такое похудение вовсе не полезно.

Поэтому в зимний сезон исключить из рациона стоит только действительно вредные для здоровья продукты, а взамен предлагается альтернатива. То есть при сбалансированном питании мы получаем нужные нам микроэлементы с пищей, не набирая при этом новые килограммы. В первую очередь надо снизить количество сладкого в рационе – сахара, конфет, выпечки.

Фрукты лучше есть в первой половине дня, не более 300-400 граммов в день, и держим под рукой именно несладкие плоды: например, кислое яблоко, а не банан. Также едим достаточно овощей, это не только салаты – делаем овощи-гриль, тушим, запекаем или готовим на пару.

Жирное и жареное стараемся не есть в больших количествах, те же овощи или кусочек рыбки лучше сварить или приготовить на пару. Не забывайте о чистой питьевой воде, а не только о чаях или горячих супах. И не ложитесь спать голодным, если очень хочется есть.

А что делать, если хочется есть вечером?

Отдавать предпочтение более сытной пище в зимний сезон советует и нетрадиционная медицина: так, физиотерапевт, доктор тибетской медицины Елена Беляева отмечает, что особенность зимнего сезона – не ложиться спать совсем голодным. Если не уделить достаточно внимания ужину, то вашему желудку придется пустовать большую часть ночи.

А это ослабляет наш организм. Зима и холод требуют обязательного употребления мяса, лучше всего – баранины. Это самое теплое мясо по своим свойствам; также подходит говядина, курица и рыба. А вот от свинины и козьего мяса лучше отказаться. В это время года очень полезны супы, бульоны, так как они теплые и легкие.

Важно! Плохо усвоенные жиры будут перегружать желчный пузырь, поджелудочную железу, в общем – мешать пищеварению. Поэтому более жирную пищу едим дозированно и запиваем горяченьким – лучше всего кипятком, а не кофе.

Какие напитки лучше пить зимой

В холода пить лучше теплые, почти горячие напитки, даже воду – тоже теплую. Также хорошо зимой "зайдет" кипяченое теплое или даже горячее молоко, если у вас нет непереносимости лактозы и организм хорошо переваривает этот продукт: готовьте его наполовину с водой и медом.

А вот кофеманам придется снизить обороты, если вы хотите поддержать свой "пищеварительный огонь". Отличное средство для поддержания сил – имбирный отвар (опять же, если нет аллергии на имбирь или острых воспалительных процессов в органах пищеварения). Корень имбиря нарезается соломкой, добавляется кардамон, корица, кипятится на малом огне 10 минут – и готово.

Затем процеживается сквозь ситечко, добавляем в напиток лимон и мед. Экспресс-вариант – натереть имбирь на терке и залить кипятком. Вообще зимой специям отводится особое место: следует выбирать согревающие по своим свойствам.

Какие специи подойдут для зимы

Кардамон – номер 1 в списке зимних специй, поскольку он помогает "изгнать холод" из организма и усилить пищеварение. Также важны кумин (зира), гвоздика, мускатный орех, черный перец, тмин, кориандр, чеснок, укроп.

Эти специи также нужны для того, чтобы мясо и бобовые лучше усвоились. Кушайте их на обед, когда пищеварительная система наиболее активна, сдабривая специям – тогда организм легко справится с сытной пищей.

Как заботиться о теле зимой?

Для укрепления тела в холода очень полезно заниматься йогой и дыхательными практиками. Не переохлаждайтесь, особенно важно держать в тепле нижнюю часть тела. Не забывайте шапку, переохлаждение головы может привести не только к простуде, но еще и к осложнениям – бронхиту, синуситу и т. д.

Любая физическая активность поможет еще сильнее ускорить метаболизм, укрепить мышцы, поддержит кожу в тонусе. Поэтому зимой, когда мы едим более сытную пищу, самое время начать менять свои привычки: вместо лифта – ходите по ступеням, вообще больше ходите пешком, начните делать утреннюю гимнастику, не забывайте о разминке в обеденный перерыв.