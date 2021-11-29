ФИФА определилась с датами проведения клубного ЧМ

ФИФА утвердила даты проведения клубного чемпионата мира 2021 года в ОАЭ. Жеребьевка турнира состоится уже сегодня, а сам турнир – в феврале следующего года, сообщает Сегодня.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, 29 ноября определятся четвертьфинальные пары турнира. Сам же турнир пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года.

В начале сентября Япония отказалась от проведения клубного ЧМ-2021 из-за пандемии COVID-19. Вслед за Японией от проведения клубного чемпионата мира отказалась и ЮАР.

Это будет третий подряд розыгрыш клубного ЧМ на Аравийском полуострове – два предыдущих принимал Катар. Кстати, в том же 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.

Представители УЕФА и КОНМЕБОЛ вступят в борьбу на турнире с полуфинала.

Участники клубного чемпионата мира: