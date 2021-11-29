Сторонники Саакашвили устроили стычки с полицией под зданием суда

Под Тбилисским городским судом, куда сегодня утром доставили Михаила Саакашвили, сторонники экс-президента устроили стычки с полицией.

Об этом сообщает Политика Страны в Telegram﻿.

Сейчас обстановка у тбилисского суда напряженная, в ответ на потасовки силовики применили перцовый спрей. Протестующие стали бросать в правоохранителей бутылками.

Сообщается, что на место событий уже прибыл спецназ.

Сам Саакашвили находится в суде, СМИ опубликовали его первое фото с момента ареста.

t.me/stranaua

Напомним, сегодня в суде рассматривается дело о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года.