В Борисполе у пятерых пассажиров обнаружили поддельные паспорта

В аэропорту Борисполь пограничники обнаружили поддельные загранпаспорта граждан Украины у пятерых армян, сообщает Новое время.

"В ходе повторной проверки пассажиров рейса Киев — Барселона стражи границы обнаружили пятерых граждан Армении, предоставивших для проверки загранпаспорта граждан Украины, которые содержали признаки частичной подделки, а именно замену страницы с учредительными данными" , — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Пограничники установили, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс Киев — Тбилиси, а после пребывания в зале ожидания выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с другими паспортными документами.

Поддельные паспорта граждане Армении приобрели у неизвестного в Украине за десять тысяч долларов США.

Их привлекли к административной ответственности и запретили въезд в Украину на три года.