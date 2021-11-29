Гончаренко о деле Бутусова: Это сигнал, что будут давить неугодных

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что расследование о публикации журналистом Юрием Бутусовым видео со стрельбой – это "четкий сигнал, что всех неудобных людей Банковая будет давить".

Об этом он написал﻿ в своем Телеграм-канале.

"Мотив здесь очевиден. В пятницу Зеленский хотел блистать и спасать рейтинг на пресс-конференции. К сожалению для него, туда пришли журналисты и всю гулянку обломали своими вопросами. Гута, Вагнергейт – тем хватило всем. Одним из гостей, "испортивших" бенефис Владимира Александровича, был Бутусов" , – считает нардеп.

По его мнению, за журналиста "взялись" сразу после скандальной пресс-конференции. Гончаренко заявил, что "без отмашки в ГБР никто не работает".