Гончаренко о деле Бутусова: Это сигнал, что будут давить неугодных
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что расследование о публикации журналистом Юрием Бутусовым видео со стрельбой – это "четкий сигнал, что всех неудобных людей Банковая будет давить".
Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
"Мотив здесь очевиден. В пятницу Зеленский хотел блистать и спасать рейтинг на пресс-конференции. К сожалению для него, туда пришли журналисты и всю гулянку обломали своими вопросами. Гута, Вагнергейт – тем хватило всем. Одним из гостей, "испортивших" бенефис Владимира Александровича, был Бутусов", – считает нардеп.
По его мнению, за журналиста "взялись" сразу после скандальной пресс-конференции. Гончаренко заявил, что "без отмашки в ГБР никто не работает".
"Я не против того, чтобы ГБР работало. Но мне не нравится, что это бюро героически игнорирует Ермака, вызывая его на допрос через год после начала "Вагнергейта". Еще не нравится пунктуальность ГБР, когда дело доходит до преследования личных врагов президента", – написал Гончаренко.