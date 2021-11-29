Спиртзавод на Виннитчине продали вдвое дороже стартовой цены

Приватизация единого имущественного комплекса госпредприятия «Уладовский спиртовый завод» (с. Владовка Винницкой области) состоялось 25 ноября 2021 г, сообщает AgroPortal.

Как рассказали в Фонде госимущества, предприятие продали за 50,1 млн грн, что в 2,2 раза превышает стартовую цену (23,11 млн грн).

По данным ведомства, объект состоит из 42 зданий и сооружений общей площадью 13,16 тыс. м2. В состав предприятия входит производственный корпус, бродильное отделение, зернохранилища и спиртохранилища, бардонасосная станция, цеха производства дрожжей, животноводческое здание, фирменный магазин, склады, ангары и т.д. Всего актив включает 577 ед. основных средств и других внеоборотных активов. Объект оснащен основным технологическим оборудованием, а также необходимыми коммуникациями.

Предприятие, занимающееся производством химических веществ, дистилляцией, ректификацией и смешиванием спиртных напитков, расположено на восьми земельных участках во Владовке общей площадью 53,7 га.

Победителем аукциона стало ООО «Таймкол», которое принадлежит Сергею Афанасьеву (Иршанск Житомирской области). По данным системы «ProZorrо.Продажи», кроме «Таймкол», в конкурсе не регистрировались и не участвовали другие желающие приобрести актив.