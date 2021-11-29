Гороскоп здоровья на неделю 29 ноября-5 декабря

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов, сообщает УНИАН.

Овен

На этой неделе очень важно придерживаться здорового рациона. Ни в коем случае нельзя ни голодать, ни переедать. Эта неделя не подходит для диеты и похудения.

Телец

Тельцы на этой неделе будут склонны к аллергическим реакциям. В этот период ваш иммунитет ослабится, а желудок будет очень чувствителен к острой, жирной и непривычной еде.

Близнецы

Хорошая неделя для косметологических процедур: ухода за кожей, волосами и ногтями. Звезды рекомендуют пить больше зеленого чая и отказаться от мяса. Возможен дисбаланс гормонов.

Рак

Неделя будет для вас не самой легкой. Высока вероятность обнаружения неприятного заболевания или какого-нибудь порока. Однако ничего смертельного вам не грозит, поэтому сосредоточьтесь на лечении.

Лев

Львам рекомендуется увеличить количество овощей, фруктов и зелени в рационе. Вам не хватает витаминов, особенно группы B. На выходных может болеть желудок, поэтому лучше отказаться от тяжелой пищи и алкоголя.

Дева

Проблем со здоровьем сейчас не ожидается, поэтому можете брать на себя любые нагрузки. Однако сон будет тревожным и коротким. Перед сном стоит проветривать комнату и расслабляться.

Весы

В первой половине недели опасайтесь обострения хронических и не долеченных болезней. Во второй половине могут быть боли в спине и коленях.

Скорпион

Ваша пищеварительная система сейчас очень уязвима. Постарайтесь есть полезные, свежие и простые блюда. На эту неделю откажитесь от полуфабрикатов, фастфуда и колбас.

Стрелец

Стрельцы будут полны сил и энергии на этой неделе. Это хорошая возможность заняться своей физической формой, начать худеть или избавиться от вредных привычек.

Козерог

Неделя будет для Козерогов достаточно простой. Вы почувствуете себя лучше, чем обычно. Мучившие Козерогов болезни быстро излечатся. Звезды рекомендуют вам не пренебрегать сном даже если вы чувствуете себя бодрым.

Водолей

На этой неделе к Водолеям могут вернуться старые проблемы со здоровьем и уже излеченные болезни. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, даже если вы уверены в своих

Рыбы

На этой неделе вы будете чувствовать непонятное недомогание и слабость. Вам часто будет не хватать сил даже на повседневные вещи. Не вините себя – больше отдыхайте и высыпайтесь.