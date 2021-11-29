Действия Бутусова осложнят переговоры Украины в ТКГ – Арестович

Использование главным редактором сайта "Цензор.нет" Юрием Бутусовым крупнокалиберной артиллерии осложнят переговоры Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил спикер делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы получили уже полный набор осложнений. У России и оккупированных ей ОРДЛО появился повод говорить о том, что Украина первой нарушает Минские соглашения", – рассказал Арестович.

По словам спикера ТКГ, действия Бутусова также наносят вред военно-дипломатическим контактам Украины с западными партнерами.

"Военно-политическое руководство страны вынуждено объяснять западным партнерам, почему в ситуации, когда у границ Украины находится почти 100-тысячное сосредоточение российских войск, идет сложнейшая дипломатическая борьба, некий журналист Бутусов позволяет себе создавать информационный повод, которое однозначно трактуется следующим образом: Украина не контролирует собственные вооруженные силы", – сказал он.

Кроме того, как добавил Арестович, действия Бутусова, где бы он в реальности не находился, стреляя из артиллерии, будь то зона проведения ООС или тренировочный полигон, не укладываются в нормы журналистской этики, а также создают проблемы для украинской армии.