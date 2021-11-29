Сегодня пройдет заседание фракции СН

Сегодня в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе.

Об этом сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук.

В частности, обсудят законопроект о повышении налогов №5600, №6297 – по выделению из госбюджета 3 млрд гривен в поддержку бизнеса в период карантина; №6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги.

Кроме того, народные депутаты совместно с Министром финансов Сергеем Марченко обсудят основные положения Государственного бюджета на 2022 год.