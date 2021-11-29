Магнитные бури в декабре 2021 года: прогноз на месяц

В декабре продолжится тенденция ноября, когда сильных магнитных бурь не предвидится, но вот слабые геомагнитные колебания будут частыми и продолжительными, сообщает Сегодня.

Геомагнитная обстановка в декабре-2021

На протяжении всего декабря будут наблюдаться многочисленные и затяжные геомагнитные всплески. Радует только то, что они будут небольшой силы. Но имейте в виду, что Солнце непостоянно , и прогноз его активности может меняться.

Уже с начала месяца будет неспокойно: в период с 3 по 6 декабря ожидаются затяжные геомагнитные колебания, которые продолжатся 4 дня подряд.

Затем 12 декабря последует более серьезное проявление солнечной активности, которое на следующий день, 13 декабря, перерастет в слабую бурю и завершится 14-го числа.

Далее немного штормить будет еще три дня подряд – с 17 по 19 декабря.

И в завершение 2021 года Солнце в последний раз потревожит Землю геомагнитными колебаниями на католическое Рождество в течение двух дней – 24 и 25 декабря.

Метеозависимым людям полезно заранее знать ситуацию с магнитными бурями на месяц, чтобы подготовиться и в какой-то степени обезопасить себя от отрицательного воздействия Солнца. Ведь в период магнитных бурь возможно ухудшению самочувствия.

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2021 года