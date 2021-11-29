В войне на Донбассе Беларусь будет на стороне Москвы – Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в стороне, если "опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией". Об этом пишет Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

Самопровозглашенный президент Беларуси дал понять, что в этой войне Минск будет на стороне России.

"И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они (украинцы – ред.) это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше", – заявил Лукашенко на совещании с военными.

А министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Минск планирует учения с Россией по прикрытию южных границ страны. То есть – границы с Украиной.