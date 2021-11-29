Киев и пять областей полностью утратили признаки "красной" зоны
Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имеют ни одного признака "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, хотя все еще остаются "красными", сообщает Украинская правда.
Согласно таблице Минздрава, в этих регионах пришли в норму такие показатели:
- загруженность коек с кислородом;
- уровень госпитализаций и его динамика;
- уровень заболеваемости;
- коэффициент выявления случаев инфицирования.
С такими показателями регионы можно переводить в "желтую" зону.
При этом количество тестирований по всей Украине на "зеленом" уровне.