Дмитрий Комаров в смокинге, а жена – в вечернем платье: редкое фото супругов

Тревел-ведущий Дмитрий Комаров и его любимая Александра Кучеренко ошеломили элегантными образами во время совместного выхода. Пара очаровала красотой, сообщает 24 Канал.

Поскольку Дмитрий много времени проводит на съемках и в путешествиях, то редко бывает на светских мероприятиях вместе с женой. Для особых случаев Александра всегда выбирает роскошный наряд.

Знаменитые супруги позировали перед камерами в вечерних нарядах. Дмитрий надел черный смокинг и белую рубашку, которую не застегивал на все пуговицы.

Александра предстала в объятиях любимого в элегантном черном платье без рукавов и со сдержанным декольте. Длинные роскошные волосы красавица собрала в элегантный низкий хвост, а на лице сделала макияж серыми и коричневыми тенями на веках и бледной помадой на губах.

"Иногда мы выглядим так. Несколько раз в год, когда Дмитрий возвращается из джунглей в Киев и надевает смокинг," , – с улыбкой написала Кучеренко под фото.