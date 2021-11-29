Стефанчука возмутило видео Бутусова с выстрелом из гаубицы

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал видео журналиста Юрия Бутусова со стрельбой из гаубицы. Видео его комментария опубликовал﻿ Андрей Павловский.

Свое мнение спике ВР выразил 29 ноября в Верховной Раде.

"Я не могу себе позволить и не имею желания прийти и пострелять из пушки" , — сказал спикер ВР.

Стефанчук считает "абсолютно ненормальным", когда гражданин Украины, не являясь военнослужащим, разрешает себе на этом хайповать.

Спикер ВР хочет, чтобы такие вещи не получали "оголтелую критику или поддержку со стороны непрофессионалов".

"Для этого есть правоохранительные органы. Они зафиксировали этот факт и должны дать этому оценку" , - подчеркнул Стефанчук. ﻿

Отметим, ГБР проверит видео на странице журналиста Юрия Бутусова, на котором он производит выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 м.