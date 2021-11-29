Подготовка встречи Путина и Зеленского не ведется – Песков
Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент не ведется. Об этом рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос, ведется ли подготовка к встрече двух президентов, он сказал:
"Нет, на данный момент не ведется".
Ранее Песков заявлял, что перспективы встречи российского и украинского лидеров пока не просматриваются, поскольку в Кремле считают, что Киев
"взял курс на выход из минских соглашений".