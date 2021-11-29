Депутаты не смогут задать вопросы Зеленскому в Раде
У депутатов не будет возможности задать президенту Владимиру Зеленскому вопросы после того, как он зачитает своё обращение в парламенте 1 декабря.
Об этом сообщает Политика Страны со ссылкой на одного из депутатов.
"Нам об этом сразу сказали, никаких вопросов президенту в парламенте не будет, чтобы избежать повторение ситуации с Леросом (который с трибуны парламента показал президенту средний палец - Ред.)", - сказал один из нардепов.
То есть Зеленский просто зачитает свое обращение в Раде и сразу же уйдёт.