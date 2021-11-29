Премьеры Грузии и Украины обсудят евроинтеграцию с руководством ЕС

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник отправится в Брюссель, где вместе с украинским и молдавским коллегами встретится с руководством Евросоюза и обсудит вопросы экономической интеграции. Об этом, со ссылкой на министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, сообщает Интерфакс-Украина.

На встречах будет обсуждаться желание "ассоциированного трио" (Грузии, Украины и Молдовы, имеющих соглашения об ассоциации с ЕС) получить доступ к единому экономическому пространству Евросоюза.

Также, отметил он, речь пойдет об активизации сотрудничества по секторам, что обеспечит физическую интеграцию в ЕС.

Формат так называемого "ассоциированного трио" был создан в мае прошлого года. В рамках этого формата Грузия, Украина и Молдова договорились сотрудничать в вопросах интеграции в ЕС.

По словам Залкалиани, визит глав правительств в Брюссель особо важен перед запланированным на 14-15 декабря саммитом "Восточного партнерства". По его информации, официальные встречи в Брюсселе начнутся во вторник.