Украина усиливает защиту от штамма коронавируса "Омикрон"

Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину. Об этом заявили участники селекторного совещания с Президентом Украины, которое состоялось 29 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Двухнедельную самоизоляцию должны пройти туристы, которые на протяжении последних 14 дней находились больше недели в:

Южно-Африканской Республике,

Республике Ботсвана,

Зимбабве,

Намибии,

Королевстве

Лесото,

Королевстве Эсватине,

Республике Мозамбик

"На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен" , - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.

В то же время МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.