Украина усиливает защиту от штамма коронавируса "Омикрон"
Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину. Об этом заявили участники селекторного совещания с Президентом Украины, которое состоялось 29 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Двухнедельную самоизоляцию должны пройти туристы, которые на протяжении последних 14 дней находились больше недели в:
- Южно-Африканской Республике,
- Республике Ботсвана,
- Зимбабве,
- Намибии,
- Королевстве
- Лесото,
- Королевстве Эсватине,
- Республике Мозамбик
"На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.
В то же время МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.