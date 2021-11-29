В Китае рекордно упала рождаемость

Суммарный коэффициент рождаемости в КНР составил 8,5 новорожденных на 1000 человек — самом низком уровне этого демографического параметра за всю историю статистических наблюдений. Об этом, ссылаясь на западные СМИ, пишет Иван Булаев, Газета.ru.

Общее число родившихся детей также на рекордно низком уровне с 1961 года. Тогда, из-за голода, вызванного политикой "Большого скачка", жертвами которого стало около 30 млн человек, родилось всего 11 900 000 детей, что на 150 тыс. меньше, чем в 2020 году.

При этом, индекс фертильности (число детей, в среднем родившихся за жизнь у одной женщины) составил около 1,3 — критически мало необходимого для увеличения населения уровня (2,1) и значительно ниже, чем даже в большинстве европейских и латиноамериканских стран.

Эксперты связывают низкие демографические показатели с провалом проведения "политики одного ребенка", а также неспособностью властей предоставить экономические и социальные условия для поднятия уровня жизни населению.