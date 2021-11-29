Манчестер Юнайтед получил нового главного тренера

"Манчестер Юнайтед" после увольнения Уле-Гуннара Сульшера получил нового главного тренера. Им стал 63-летний немец Ральф Рангник.﻿ Об этом официально сообщила пресс-служба клуба, сообщает УНИАН.

Руководство "Ман Юнайтед" отметило, что Рангник будет временным главным тренером до конца сезона. Затем Ральф в течении двух лет будет работать в структуре команды.

Специалист дал первый комментарий после своего назначения:

"Я очень рад присоединиться к "Манчестер Юнайтед". Я сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. В команде полно талантов, хорошее сочетание молодости и опыта. Хочу помочь коллективу реализовать потенциал. Также с нетерпением жду возможности поддерживать сотрудничество на консультационной основе".

Ральф Рангник: чем он известен

Немец известен тем, что был создателем империи "Ред Булл" в футболе. Он был спортивным директором "РБ Лейпцига", "РБ Зальцбурга" и "Нью-Йорк Ред Буллз".

В качестве тренера Рангник возглавлял "Шальке", "Штутгарт", "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг" и ряд других немецких команд.

Последним местом работы Ральфа был московский "Локомотив", где он работал консультантом.

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