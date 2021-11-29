Дизайн интерьера кухни в 2022 году

Дизайн интерьера кухни в 2022 году – это натуральные высококачественные отделочные и декоративные материалы, безопасное и технологичное оснащение, оригинальный и изысканный стиль, практичное и комфортное место в доме, сообщает Remontbp.

С точки зрения грамотного использования кухонного пространства очень актуальна эргономика интерьера – сфера знаний о точном преобразовании помещения с максимально полезным и компактным использованием каждого сантиметра площади.

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В числе декоративных и отделочных кухонных трендов много оригинальных идей. Например, частичное оформление стен кухни зеркальной плиткой: эффектный и визуально расширяющий пространство вариант. Среди плиточных покрытий также актуален дизайн с использованием глянцевой плитки с геометрическими мотивами.

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Настоящий мрамор, оникс и гранит в этом году также в числе лидеров, используется для отделки пола, стен, изготовления столешниц и раковин.

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Вполне уместен аналог из керамогранита.

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Среди самых востребованных природных материалов различные породы древесины, мрамор, гранит, базальт, песчаник. Но возможно использование высококачественных технологичных аналогов, например, кварцевый агломерат.

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Для декора лучше всего выбрать кожу, металл, стекло.

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Для отделки стен дизайнеры рекомендуют практичную и износостойкую керамическую плитку, настоящую кирпичную кладку или имитацию в виде обоев или панелей, искусственный камень, мозаику разной формы из пластмассы, стекла, камня, металла или дерева, декоративную штукатурку.

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