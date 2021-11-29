Дизайн интерьера кухни в 2022 году – это натуральные высококачественные отделочные и декоративные материалы, безопасное и технологичное оснащение, оригинальный и изысканный стиль, практичное и комфортное место в доме, сообщает Remontbp.

С точки зрения грамотного использования кухонного пространства очень актуальна эргономика интерьера – сфера знаний о точном преобразовании помещения с максимально полезным и компактным использованием каждого сантиметра площади.

В числе декоративных и отделочных кухонных трендов много оригинальных идей. Например, частичное оформление стен кухни зеркальной плиткой: эффектный и визуально расширяющий пространство вариант. Среди плиточных покрытий также актуален дизайн с использованием глянцевой плитки с геометрическими мотивами.

Настоящий мрамор, оникс и гранит в этом году также в числе лидеров, используется для отделки пола, стен, изготовления столешниц и раковин.

Вполне уместен аналог из керамогранита.

Среди самых востребованных природных материалов различные породы древесины, мрамор, гранит, базальт, песчаник. Но возможно использование высококачественных технологичных аналогов, например, кварцевый агломерат.

Для декора лучше всего выбрать кожу, металл, стекло.

Для отделки стен дизайнеры рекомендуют практичную и износостойкую керамическую плитку, настоящую кирпичную кладку или имитацию в виде обоев или панелей, искусственный камень, мозаику разной формы из пластмассы, стекла, камня, металла или дерева, декоративную штукатурку.