На Черниговщине начальник местной ГСЧС застрелил полицейского на охоте

Государственное бюро расследований начало уголовное дело по факту убийства по неосторожности, в результате которого погиб сотрудник Патрульной полиции. Об этом, со ссылкой на Офис генерального прокурора, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным следствия, в воскресенье, 28 ноября 2021 года, вблизи с. Майское Городнянской территориальной громады Черниговского района во время охоты начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области, не убедившись в безопасности выстрелов, из охотничьего ружья ранил в голову сотрудника патрульной полиции, с которым они вместе были на охоте. От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации Черниговской областной больницы" , - указывается в сообщении.

Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту убийства, совершенного по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).