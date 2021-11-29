Водители смогут проверять, где дороги расчищены от снега
В Украине можно будет онлайн следить, где дороги уже расчистили от снега. Это стало возможным после запуска интерактивной онлайн-карты, сообщает Сегодня.
Соответствующую информацию обнародовал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram.
Как это будет работать
Движение снегоуборочной техники на дорогах можно отслеживать онлайн. Карта уже заработала в Полтавской области.
Вся информация публична и доступна на сайте Агентства местных дорог Полтавской области. На нем можно наблюдать, где в данный момент находится тот или иной автомобиль, имеющий GPS-трекер.
Сейчас на карте видно, что снегоуборочная техника находится в местах дислокации в населенных пунктах.