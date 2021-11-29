Водители смогут проверять, где дороги расчищены от снега

В Украине можно будет онлайн следить, где дороги уже расчистили от снега. Это стало возможным после запуска интерактивной онлайн-карты, сообщает Сегодня.

Соответствующую информацию обнародовал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram.

Как это будет работать

Движение снегоуборочной техники на дорогах можно отслеживать онлайн. Карта﻿ уже заработала в Полтавской области.

Вся информация публична и доступна на сайте Агентства местных дорог Полтавской области. На нем можно наблюдать, где в данный момент находится тот или иной автомобиль, имеющий GPS-трекер.

Сейчас на карте видно, что снегоуборочная техника находится в местах дислокации в населенных пунктах.