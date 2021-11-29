Часть Украины засыплет снегом: прогноз погоды на 30 ноября

Во вторник, 30 ноября, Западную Украину накроет снегом, а на востоке и юге прогнозируют дожди. В остальной части страны будет солнечно, сообщает Обозреватель.

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Снег с ночи и весь день будет идти в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также снегом накроет Житомирскую область.

Температура воздуха в этих регионах и ночью, и днем прогнозируется на уровне от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза.

В Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются дожди. В этих регионах будет гораздо теплее, чем на западе. До 10 и до 8 градусов тепла днем синоптики прогнозируют в Луганской и Донецкой областях соответственно, ночью же тут будет до +7 и до +6.

В Запорожской области днем и ночью температура будет варьироваться в рамках 5-7 градусов тепла. В Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях будет немного холоднее – и днем, и ночью до +5 градусов.

Погода, ожидаемая во вторник, 30 ноября. Скриншот meteobar.com

В остальных регионах Украины будет солнечно. В Киевской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областях столбики термометров и днем, и ночью опустятся до 1 градуса мороза.

В Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях температура воздуха ожидается на уровне от 0 до 2 градусов тепла.

В Полтавской и Николаевской областях будет +2 +4 градуса, а Одесский регион прогреет еще больше – до 5 градусов тепла.

В Киеве завершение ноября будет ветреным и холодным, днем​​не выше +2, +3 градусов. Осадков в столице не прогнозируется.

Ветер по всей стране ожидается западный, 7-12 метров за секунду.

Синоптик Наталка Диденко уточнила, что он будет порывистым. Такое происходит практически всегда, когда заходит холодный воздух, дополнительно охлаждающий окружающую среду.

Она также добавила, что пока в Украине будет холодно, небольшое потепление можно ожидать лишь в четверг-пятницу.

Спасатели в связи с такими погодными условиями уже установили на 30 ноября 1 уровень опасности.