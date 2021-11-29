Цены на газ в Европе поднялись на 8%

Цена фьючерсов на газ на бирже ICE растет на 8% в понедельник утром и находится выше 1100 долларов за тысячу кубометров, сообщает Oilpoint.

Об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Цена ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ по индексу голландского TTF достигла максимального значения на открытии торговой сессии — 1121,7 доллара. По состоянию на 11:55 котировки растут на 7,6%, до 1104,2 доллара за тысячу кубометров.

Примерно такая же динамика у январских и февральских фьючерсов: их цены растут на 7,5% и 9%, до 1108,6 и 1108,2 доллара за тысячу кубометров соответственно.

За минувшую неделю, стоимость декабрьских фьючерсов выросла на 4,5%, закрыв торги на отметке в 1025,5 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлом месяце средняя цена этих фьючерсов достигла рекордного за 18 лет (TTF начал торги в 2003 году) значения — 1100 долларов.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября.