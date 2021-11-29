Неврологи выяснили, как часто COVID-19 поражает мозг

Потенциально смертельные поражения мозга встречаются у каждого сотого пациента, госпитализированного с COVID-19, выяснили неврологи из Университета Томаса Джефферсона. Об этом они рассказали на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки, пишет Алла Салькова, Газета.ru.

Авторы работы проанализировали почти 40 тыс. случаев госпитализации пациентов с COVID-19. Средний возраст больных составил 66 лет, мужчин среди них было вдвое больше, чем женщин.

Самой распространенной причиной госпитализации была спутанность сознания и изменения психики, затем следовала лихорадка.

Серьезные осложнения, затрагивающие мозг, развивались у 1,2% пациентов. Чаще всего это был ишемический инсульт, на втором месте по распространенности оказалось внутричерепное кровоизлияние, на третьем — воспаление мозга.

Также исследователи наблюдали острый диссеминирующий энцефаломиелит, воспаление спинного мозга и прочие поражения нервной системы.

Чтобы успешнее лечить пациентов, важно знать, насколько часто встречаются осложнения со стороны нервной системы, поясняют исследователи. Они предлагают чаще обследовать мозг пациентов с COVID-19, чтобы не упустить патологию, способную погубить жизнь больного.