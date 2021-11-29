Решение о вторжении в Украину сейчас в Москве "на столе" – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия рассматривает возможность вторжения в Украину, хотя свидетельств о том, что такое решение уже принято, пока нет. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе"", – считает министр.

По его мнению, если смотреть на действия России в "широком контексте" , то "ситуация выглядит очень мрачно" .

Кулеба объяснил, что, во-первых, есть факт "мощного российского военного присутствия" вдоль украинской границы.

"Второй элемент – подход, который Россия демонстрирует в дипломатической сфере, в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы (ТКГ). ТКГ заблокирована, Нормандский формат пока нормально не функционирует, поскольку Россия отказывается проводить его саммит или министерскую встречу", – говорит глава МИД.

И третьим фактором, обуславливающем настоящее положение дел, по мнению политика является то, как Россия относится к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), а именно – не допускает ее на неподконтрольную Киеву территорию.

"Четвертый элемент – ситуация в Беларуси. Мы видим, как Беларусь становится источником нестабильности и угрозы соседям. Для нас это значит значительное растяжение ресурсов для защиты границы с Беларусью. Это отвлекает наши силы и внимание", – продолжает Кулеба.

И последним элементом министр назвал "газовый кризис, давление России на энергорынок и усилия по завершению сертификации газопровода Северный поток-2" .

Кулеба добавил, что сегодня Украина с партнерами работает над тем, чтобы "отбить у России охоту от выбора в пользу вторжения" .