Торговля агропродукцией Украины с Азией достигла $10 млрд

Оборот торговли агропродовольственными товарами между Украиной и Азией за 9 месяцев 2021 г. увеличился против прошлогодних показателей за соответствующий период на 20% и составил $10 млн, сообщает AgroPortal.

Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Николай Пугачев. При этом, отметил он, положительное для нашей страны сальдо торговли удалось увеличить до $8 млрд. Это произошло в результате роста отечественного экспорта (+$1,5 млрд), что превысило рост импорта из стран азиатского региона (+$0,1 млрд).

«Главными торговыми партнерами для Украины в Азии в контексте экспорта в этом году выступают Китай, Индия, Турция, Индонезия, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Пакистан и Израиль. Суммарно эти страны аккумулируют более 4/5 стоимостных объемов продаж в этот регион», — отмечает ученый.

В качестве поставщиков продовольствия крупнейшие по стоимости закупки отечественные компании-импортеры осуществляют в Турции, Индонезии, Китае и Индии, откуда поступает 76% всего азиатского импорта.

«Поскольку Азия является крупнейшим рынком сбыта украинской агропродовольственной продукции, товарная структура нашего экспорта в этом регионе полностью отражает общую. Она представлена преимущественно зерновыми и масличными культурами, растительным маслом, остатками переработки пищевой промышленности и мясопродуктами», — уточнил Пугачев.

Из азиатских стран Украина импортирует в основном экзотические фрукты, пальмовое масло, семена масличных культур, чай и кофе.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в 2021 году Украина может обновить прошлогодний рекорд аграрного экспорта в страны Азии в $10,9 млрд. В пользу такого ожидаемого результата свидетельствует нарастающая динамика поставок отечественной сельхозпродукции в страны этого региона более 10 лет, которая сохранялась даже в период 2014–2016 годов, когда значительное негативное влияние ощущалось в результате событий в Крыму и на Донбассе.