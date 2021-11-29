В Украине 17% граждан не имеют доступа к Интернету

Цифровыми услугами в стране не пользуются 17% граждан, свидетельствуют результаты исследования доступности цифровых услуг в Украине, проведенного Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в сентябре этого года, сообщает Интерфакс-Украина.

"Опрос, который мы проводили в сентябре этого года показал, что 17% женщин и мужчин просто не пользуются цифровыми услугами, потому что не имеют оборудования и доступа к Интернету. Среди тех, у кого нет доступа, много инвалидов, 32% пожилых людей" , - заявила в ходе онлайн "Дия.Саммита" в понедельник постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева.

По ее словам, для того, чтобы ликвидировать этот цифровой разрыв и достичь интегративной цифровизации, необходимо разработать и внедрить соответствующие регуляторные меры.

"В партнерстве с Министерством (цифровой трансформации Украины - ред) и при помощи средств, предоставленных правительством Швеции, мы уже взялись за разработку национальных стандартов цифровой доступности, которые, надеюсь в начале следующего года будут утверждены Кабмином" , - отметила Герчева.

По ее словам, Украине также необходимо разработать и принять закон о цифровой доступности с целью достижения целей нацстратегии о безбарьерности.

Герчева также отметила, что ПРООН и в дальнейшем будет помогать Минцифры с целью обеспечения доступности порталов и приложений для всех слоев населения.