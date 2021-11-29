Польша запретила полеты в Африку из-за нового штамма

Власти Польши из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон" приняли решение запретить полеты в семь африканских стран и продлить карантин до 14 дней для прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны. Об этом заявил в понедельник на брифинге министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает ТАСС.

"В связи с появлением новой мутации и ее потенциальным влиянием на развитие пандемии мы подготовили экстренный пакет ограничений" , - сказал он, подчеркнув, что эти меры включают "запрет перелетов в семь стран особого риска" и продление карантина до 14 дней как для тех, кто будет возвращаться из этих стран, так и для прибывающих из государств, не входящих в Шенгенскую зону.

Во втором случае карантин может быть снят спустя восемь дней при отрицательном тесте на коронавирус.