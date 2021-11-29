Киевский депутат устроил скандал в "Борисполе"

Депутат Киеврады Михаил Ковальчук ("Батькивщина") устроил скандал в аэропорту "Борисполь". Сотрудники авиакомпании отказали ему в посадке на самолет из-за того, что у него не было сертификата вакцинации, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Михаил Ковальчук пытался попасть на рейс иностранной компании Lufthansa. Однако ему отказали в посадке на самолет из-за того, что у пассажира не было ни сертификата о вакцинации, ни негативного ПЦР-теста, ни какого-либо другого документа, который бы ему позволял подняться на борт.

Сам депутат возмущен ситуацией и называет требования авиакомпании незаконными.

"Борня с международной паразитирующей вонючей мафией, которая через колено пытается ломать Конституции стран, продолжается. У меня свобода всегда в приоритете, все остальное второстепенно. Маски, жижа, коды, мутные корпорации и весь остальной хлам – идут в лес" , - написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

Он признался, что не сильно хотел лететь из-за всех новых правил, но все-таки решил попытаться сесть на рейс. Однако его не пустили.

Позже он заявил, что подаст в суд на авиакомпанию. Так как считает, что были нарушены его права потребителя.

Кроме того, ранее политик заявлял, что носить защитные маски нет смысла. А во время кашля можно просто прикрываться платочком.

Выяснилось, что киевский депутат поддерживает скандального антивакцинатора Остапа Стахива. В комментариях Ковальчук публиковал фото с митинга людей, которые требовали Стахива освободить.