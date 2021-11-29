В Минцифры назвали дату выплат "тысячи от Зеленского"

Никаких комиссий за обслуживание виртуальных карт, на которые будут приходить обещанные президентом Украины Владимиром Зеленским 1000 грн, не будет. Карточки будут доступны в госсервисе Дія, они будут бесплатными. Средства начнут приходить на карты граждан с 19 декабря, сообщает Обозреватель.

Но сначала украинцы в приложении должны будут пройти краткую верификацию, чтобы получить средства за вакцинацию от COVID-19.

Министерство экономики будет начислять деньги на спецкарточки украинцев. Те в свою очередь могут рассчитываются ними на предприятиях, соответствующих определенным MCC-кодам.

МСС-код – код вида торговой точки. Он представляет собой четырехзначный номер и применяется в отрасли банковских карт для классификации торгово-сервисных предприятий по типу их деятельности.

Отмечается, что на первом этапе программы предоставление наличных денег не предусмотрено. Программа призвана оказать целевую поддержку в тех сферах, которые столкнулись с существенным сокращением притока клиентов из-за COVID-ограничений или обычного отказа людей от социальных контактов в период пандемии. К примеру, можно будет купить абонемент в зал, или же сходить в кино.

В Минцифре также отметили, что финансовые операции с виртуальными картами будут вполне безопасными. Дело в том, что они будут проходить через банки-партнеры, которые имеют надежные системы защиты платежей.

Откуда возьмут деньги?

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выплаты по тысяче гривен для вакцинированных украинцы профинансируют сами. Средства возьмут из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от коронавируса.

"Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от коронавируса – то есть, общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства" , – сказал Шмыгаль.

Премьер заверил, что все вакцинированные граждане смогут воспользоваться программой.