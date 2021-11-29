200 млн еврокредита пустят на закупку общественного транспорта для 18 городов

Украина в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины II" привлечет 200 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка для обновления парка общественного транспорта в 18 городах, сообщает Лига.net.

Данные средства будут направлены на приобретение новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро.

В рамках проекта предполагается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий и другие работы в Черкассах, Белой Церкви, Каменском, Днепре, Львове, Кременчуге и Запорожье.

Средства для закупки подвижного состава городского общественного транспорта будут распределены среди Северодонецка, Винницы, Ужгорода, Черкасс, Кременчуга, Белой Церкви, Мелитополя, Каменского, Хмельницкого, Тернополя, Кривого Рога, Днепра, Луцка, Запорожья, Львова, Полтавы, Одессы, Черновцов.

Подписание первых контрактов на поставку нового экологически безопасного общественного транспорта ожидается в первой половине 2022 года.

Для этого необходимо, чтобы Верховная Рада до конца 2021 года ратифицировала финансовое соглашение по данной программе.

Соглашение подано в парламент 18 ноября.

Проект "Городской общественный транспорт Украины II" является продолжением совместного с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития проекта "Городской общественный транспорт Украины І", который с мая 2017 года уже реализуется в Киеве, Харькове, Луцке, Одессе, Львове, Запорожье, Сумах, Ивано-Франковске, Николаеве, Тернополе и Чернигове.