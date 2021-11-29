Кабмин назвал условие получения "газа для населения" от Нафтогаза

Кабмин назвал условие получения "газа для населения" от Нафтогаза

НАК "Нафтогаз Украины" может осуществлять продажу газа для населения только тем поставщикам, которые входят в балансирующую группу, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №1237 от 29 ноября 2021 года.

"НАК "Нафтогаз Украины, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" в период до 30 апреля включительно будут осуществлять продажу природного газа для нужд бытовых потребителей при условии участия покупателя в балансирующей группе, созданной, согласно распоряжению Кабинета министров №1187 от 29 сентября 2021 года и Кодексу газотранспортной системы", – говорится в постановлении.

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