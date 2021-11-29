Кабмин назвал условие получения "газа для населения" от Нафтогаза

НАК "Нафтогаз Украины" может осуществлять продажу газа для населения только тем поставщикам, которые входят в балансирующую группу, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №1237 от 29 ноября 2021 года.