Кабмин назвал условие получения "газа для населения" от Нафтогаза
НАК "Нафтогаз Украины" может осуществлять продажу газа для населения только тем поставщикам, которые входят в балансирующую группу, сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №1237 от 29 ноября 2021 года.
"НАК "Нафтогаз Украины, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" в период до 30 апреля включительно будут осуществлять продажу природного газа для нужд бытовых потребителей при условии участия покупателя в балансирующей группе, созданной, согласно распоряжению Кабинета министров №1187 от 29 сентября 2021 года и Кодексу газотранспортной системы", – говорится в постановлении.