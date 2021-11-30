Гороскоп на 30 ноября: что ждет все знаки Зодиака
Астрологи составили гороскоп на 30 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака, сообщает УНИАН.
Овен
Овен не будет настроен на помощь окружающим. Поэтому к нему даже не стоит обращаться.
Телец
Тельцы не готовы к переменам. Если вдруг что-то и нужно будет изменить, то их это начнет очень раздражать.
Близнецы
День пройдет без потрясений для Близнецов.
Рак
Осторожность Раков будет зашкаливать. И это касается абсолютно всех сфер его жизнедеятельности.
Лев
Вы сможете раскрыть весь свой творческий потенциал. Вам повезет в любом деле.
Дева
У Дев проснется жадность. Они не дадут деньги в долг, так что даже просить не стоит.
Весы
Весам придется выбирать между осторожностью и решительностью.
Скорпион
У Скорпионов все будет вызывать недовольство.
Стрелец
Вы можете впасть в депрессию в связи с последними событиями.
Козерог
Ваш день пройдет легко и непринужденно.
Водолей
Вы весь день будете скучать.
Рыбы
Рыбы не будут способны принимать идеи и замечания со стороны окружающих.