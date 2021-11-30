Можно носить со всем: удобная обувь сезона 2021/2022

В 2021-2022 годах на подиумы вернулся "туристический шик" и его яркие представители – ботинки-хайкеры. Это обувь для пеших походов, которую современные модницы надевают не на природу, а на улицы города. Причем носят ее не только под джинсы или брюки, а и под элегантные платья и юбки, сообщает Обозреватель.

Спустя время ботинки становились еще более практичными. Сегодня это водоотталкивающая, теплая, устойчивая и комфортная обувь, которую уже поставили на полочку своего гардероба именитая модель Джиджи Хадид, певица Бейонсе и актриса Блейк Лайвли (которую называют голливудской иконой стиля).

Ботинки-хайкеры

Хайкеры гармонично будут смотреться с джинсами, спортивными костюмами и прямыми брюками. Однако, если надеть такие ботинки с противоположными им по эстетике юбками и платьям – получим ВАУ-эффект.

Грубые ботинки с платьями смотрятся особенно эффектно

В моде ХХІ века, когда комфорт и эксперименты остаются главными трендами каждого сезона, хайкеры отлично впишутся в зимний гардероб.

Такая обувь остается в тренде благодаря своему удобству