У Зеленского отреагировали на предложение Эрдогана по Донбассу

В Офисе президента прокомментировали предложение Турции выступить в качестве посредника в переговорах между Украиной и Россией, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Ни для кого не является секретом, что переговоры о возвращении мира Украине откровенно буксуют из-за крайне неконструктивной позиции российской стороны, которая использует различные методы для нивелирования предыдущих договоренностей и даже позволяет себе унижать европейских посредников" , - отметил он.

В частности, Подоляк упомянул о том, что недавно российской стороной была опубликована "очень странная или даже оскорбительная" переписка между МИД России и европейскими посредническими институтами.

По его мнению, это можно трактовать лишь как демарш, направленный на максимальное усложнение процесса переговоров.

"На таком фоне предложение президента Турции о своем посредничестве в переговорах между Украиной и Россией выглядит особенно мощно и своевременно" , - считает советник руководителя ОП.

Он подчеркнул, что Турция - это " мощный политический игрок с глобальными амбициями, который не только привык к активной международной роли, но и имеет значительную региональную значимость ". Подоляк уверен, что президент Турции имеет достаточный политический вес, чтобы не допускать " очковтирательства в переговорах с его участием ".

"Полное знание особенностей региона, абсолютно пониманию подтекстов и мотивов сторон, способность защищать свое слово – все это позволяет Турции быть арбитром в таких контактах и помогать в решении как политических вопросов, так и гуманитарных, в частности освобождению лиц, которые удерживаются" , - добавил он.

По словам Подоляка, реакция российской стороны на такое предложение посредничества от Турции демонстрирует, что в Москве осознают, насколько значительным является вес турецкой стороны.

"Для России унизительно избегать такого посредника. И наоборот, для Украины, а Владимир Александрович имеет очень теплые личные отношения с Реджепом Тайипом Эрдоганом, это точно возможность все же выйти на перспективные решения" , - заявил он.

Президент Турции официально предложил свою кандидатуру в качестве посредника между Украиной и Российской Федерацией в переговорах по Донбассу. Такое заявление Эрдоган сделал во время интервью турецкому изданию NTV, отвечая на вопрос по поводу обеспокоенности многих стран из-за скопления российских войск на границе с Украиной.